"Была мощнейшая DOS-атака": Кравцов объяснил сбои на ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов объяснил сбои на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) "мощнейшей DOS-атакой". По его словам, в ситуации разбираются правоохранительные органы, передает корреспондент Накануне.RU.

Сергей Кравцов назвал успешным эксперимент по передаче заданий ЕГЭ через защищенный канал, но при этом заявил о "мощнейшей DOS-атаке".

"Мы думаем о передаче заданий через интернет, в этом году успешно была апробирована эта технология, но нужно учитывать те реалии, в которых мы находимся. В этом году была мощнейшая DOS-атака, мы привлекли все ресурсы, которые у нас были, и ресурсы разных организаций. Понятно, что материалы были переданы в правоохранительные органы, коллеги разбираются с этим вопросом. Вводя новые технологии, мы должны понимать, что они будут устойчивыми и не будет никаких сбоев", - сообщил Сергей Кравцов на сегодняшней пресс-конференции об итогах ЕГЭ.

Глава Рособрнадзора добавил, что ведомство проведет "детальный анализ ситуации".

"Если мы будем переходить на передачу заданий непосредственно в аудиторию, то будем максимально уверены, что никаких сбоев не будет", - подчеркнул Кравцов.

Напомним, в этом году Рособрнадзор тестировал в восьми регионах "технологию будущего" – передачу заданий ЕГЭ через "защищенный канал связи" и распечатку их в аудиториях непосредственно перед учениками.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский осудил очередной эксперимент Рособрнадзора. Регион попал в число "пилотных", которым "посчастливилось" опробовать новую технологию передачи заданий, в результате в двух школах области во время ЕГЭ по математике произошел сбой.

Без помех не обошлось и в "непилотных" регионах. Во время пробного периода, 16 мая, практических во всех регионах по техническим причинам сорвался репетиционный ЕГЭ по английскому языку.