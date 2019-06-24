Названо имя нового главного редактора радио "Говорит Москва", который займет место Доренко

Ведущий программы "Право голоса" на ТВЦ Роман Бабаян назначен новым главным редактором радиостанции "Говорит Москва". Место оставалось вакантным после того, как 9 мая от сердечного приступа скончался один из основателей станции и ее главред Сергей Доренко.

В Telegram-канале Бабаян написал: "Друзья, хочу сообщить, что я действительно с завтрашнего дня начинаю работать главным редактором радиостанции "Говорит Москва". Я принял это предложение и благодарен тем, кто в меня верит. Сергей Доренко сделал эту станцию самым ярким радио страны – "Говорит Москва" говорила голосом Доренко. Принимать этот пост после ухода Сергея - отдельный вызов. Вместе с людьми, работавшими на станции с Доренко, каждый день мы будем делать все, чтобы станция становилась еще ярче".

Доренко возвращался домой в Москву на мотоцикле, когда ему неожиданно стало плохо. Он упал и врезался в бетонное ограждение, но причиной смерти стала не травма, а разрыв аорты. Прах журналиста захоронен на Троекуровском кладбище. Ему было 59 лет.