21 Октября 2020
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Петр Порошенко, Константинопольский патриарх Варфоломей (2018) | Фото: пресс-служба президента Украины

СМИ: Филарет взбунтовался, так как Варфоломей требовал "дани"

Демарш многолетнего лидера украинского раскола Михаила Денисенко-Филарета и восстановление им своего "патриархата" связано с тем, что лидер Фанара патриарх Варфоломей резко усилил давление на "единую церковь" раскольников с требованием отдать ему церковную собственность и платить "десятину", как он и договаривался с экс-президентом Петром Порошенко. Об этом пишут "Вести" со ссылкой на свои источники.
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Издание сообщает, что в начале мая экзарх Варфоломея митрополит Галльский Эммануил начал добиваться встречи лидера "единой церкви" Сергея Думенко-Епифания с новым президентом Владимиром Зеленским, чтобы тот подтвердил готовность "рассчитаться" за томос. Однако Зеленский будто бы отказался давать такие обещания.

И тогда Варфоломей потребовал от Думенко "рассчитаться" доходами от приходов. В секретном письме на имя Думенко сообщалось о 7100 общинах, которые должны каждый месяц перечислять на Фанар $4-20 тыс., что в сумме дает десятки миллионов долларов в месяц. Этим требованием Варфоломей якобы хотел подтолкнуть раскольников к "расчету" собственностью.

И после этого взбунтовался Филарет, который до сих пор контролирует финансовые потоки через киевский "патриархат". Он отказался платить "дань", так как в "единой церкви" его отодвинули от реальной власти, и восстановил свой "патриархат". При этом Филарета будто бы поддерживают много иерархов, но они пока не выражают это публично. На его стороне и общины заграничных приходов, которые не хотят переходить в подчинение Фанару.

Эта схема никак не противоречит разворачивающимся событиям и косвенно подтверждается некоторыми признаками. Именно в начале мая Филарет резко заявил о несогласии со сложившимся положением. Также он не раз говорил, что знает очень много такого, чего пока не озвучивает. А о "расчете" за томос собственностью сообщалось еще в декабре. Именно поэтому текст соглашения Порошенко с Варфоломеем был засекречен. Все это позволяет предположить, что история с томосом и противостоянием раскольников вскроет еще массу неожиданностей.

Петр Порошенко, Константинопольский патриарх Варфоломей(2018)|Фото: пресс-служба президента Украины

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СМИ: Филарет взбунтовался, так как Варфоломей требовал "дани"

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Теги: Украина, церковь, раскол, Михаил Денисенко, Филарет, томос, Фанар, Варфоломей



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