Курганские журналисты будут рассказывать о тех, кто превращает дворы и улицы в мусорные свалки, а детские площадки - в автопарковки

В Кургане начал работу "Санитарный патруль" - это серия выездов журналистов региональных СМИ на проблемные территории в городе, передает корреспондент Накануне.RU.

Поручение по созданию таких рейдов исходило от главы Зауралья Вадима Шумкова.

На таких выездах журналисты проверяют обращения граждан, которые поступают к Шумкову в соцсетях - это касается несанкционированных свалок, парковок на детских площадках.

Журналисты будут поименно называть и показывать тех, кто превращает дворы и улицы в грязные захламленные территории. Такие выезды будут проходить каждую неделю.