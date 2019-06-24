21 Октября 2020
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Общество Курганская область
журналисты, камеры (2018) | Фото:Накануне.RU

Курганские журналисты будут рассказывать о тех, кто превращает дворы и улицы в мусорные свалки, а детские площадки - в автопарковки

В Кургане начал работу "Санитарный патруль" - это серия выездов журналистов региональных СМИ на проблемные территории в городе, передает корреспондент Накануне.RU.

Поручение по созданию таких рейдов исходило от главы Зауралья Вадима Шумкова.

На таких выездах журналисты проверяют обращения граждан, которые поступают к Шумкову в соцсетях - это касается несанкционированных свалок, парковок на детских площадках.

Журналисты будут поименно называть и показывать тех, кто превращает дворы и улицы в грязные захламленные территории. Такие выезды будут проходить каждую неделю.

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Курганские журналисты будут рассказывать о тех, кто превращает дворы и улицы в мусорные свалки, а детские площадки - в автопарковки

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Теги: Санитарный патруль, Курган, рейды, СМИ, журналисты



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