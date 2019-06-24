На севере Сахалина в водопроводе обнаружили гепатит А

В городе Оха в Сахалинской области в водопроводе одного из домов обнаружена вирусная инфекция – гепатит А. Из-за этого все семейство, проживающее в этом доме, попало в больницу, пишет Федералпресс.

На место происшествия уже вылетели специалисты из областного министерства здравоохранения и управления Роспотребнадзора, чтобы взять пробы воды и привезти противовирусную вакцину.

Ход лечения пострадавших лично контролирует глава министерства здравоохранения области Владимир Ющук.

Зампредседателя областного правительства Антон Зайцев рассказал, что в Охе ко всем жилым домам теперь подвозят питьевую воду. Все санитарные службы работают в режиме повышенной готовности, а управляющие компании срочно обеззараживают подъезды и подвалы.

Власти предупреждают граждан, что перед употреблением воду надо обязательно кипятить, чтобы не заразиться.