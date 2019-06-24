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Политика В России
Владимир Путин, Прямая линия (2019) | Фото: youtube.com

"Прямая линия с Владимиром Путиным" в этом году собрала рекордно низкую аудиторию

Количество зрителей, посмотревших в прямом эфире "Прямую линию с Владимиром Путиным" (20 июня), составило всего 5,33 млн человек. Это самый низкий показатель с 2011 года (тогда было 4 млн).
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Трансляцию при этом вели Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", НТВ, "Мир", "Москва 24" "Телеканал 360", она началась в полдень и продлилась четыре часа.

Совокупная аудитория среди всех телезрителей России старше четырех лет, по подсчетам Mediascope, составила 5,33 млн человек, что составляет 7,6% населения России в этой возрастной группе (показатель рейтинга) или 51,5% от всей телевизионной аудитории в указанный временной период (показатель доли), сообщает агентство RNS.

Издание отмечает, что в последние годы рейтинги "Прямой линии" снижались. Так, в прошлом году передача собрала 5,78 млн телезрителей по России при рейтинге в 8,3%. Показатели 2017 года составляли 6,18 млн телезрителей при рейтинге в 8,9%.

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" в этом году собрала рекордно низкую аудиторию

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Теги: прямая линия с владимиром путиным, аудитория, телерейтинги



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