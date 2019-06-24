21 Октября 2020
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на курорт Роза Хутор сошел сель (2019) | Фото: instagram.com/sochi_vteme

На курорт "Роза Хутор" после ливня сошел мощный сель

В окрестностях Красной Поляны, в районе Сулимовского ручья, произошел сход селя.

Как сообщает пресс-служба горного курорта "Роза хутор", это произошло из-за прошедших накануне ночью ливней с грозой.

на курорт Роза Хутор сошел сель(2019)|Фото: instagram.com/sochi_vteme

на курорт Роза Хутор сошел сель(2019)|Фото: instagram.com/sochi_vteme

В итоге на курорте, в районе площади Мзымта и открытой автобусной парковки около МЦК "Роза Холл", возникли участки подтопления. Отмечается, что отдыхающие и остальная территория курорта не пострадали.

Специалисты ведут расчистку трассы, ведущую к курорту "Роза Хутор", движение перекрыто. Также подтоплена канализационная станция, обслуживающая курортный комплекс.

В прошлом году в Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за подтопления нескольких районов, вызванного сильными дождями.

Напомним, два человека погибли в Туапсинском районе Краснодарского края, часть которого оказалась подтоплена в результате дождей. Частично были затоплены 19 населенных пунктов Туапсинского района и шесть населенных пунктов Апшеронского района. Эвакуированы более 360 человек.

Сообщалось, что на железнодорожном вокзале в Сочи творилось настоящее столпотворение - люди сотнями пришли сдавать билеты на поезда.

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На курорт "Роза Хутор" после ливня сошел мощный сель

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Теги: роза хутор, сель, ливни



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