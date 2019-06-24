На курорт "Роза Хутор" после ливня сошел мощный сель
В окрестностях Красной Поляны, в районе Сулимовского ручья, произошел сход селя.
Как сообщает пресс-служба горного курорта "Роза хутор", это произошло из-за прошедших накануне ночью ливней с грозой.
В итоге на курорте, в районе площади Мзымта и открытой автобусной парковки около МЦК "Роза Холл", возникли участки подтопления. Отмечается, что отдыхающие и остальная территория курорта не пострадали.
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Сегодня, 24 июня, около 5 утра на Розе Хутор в районе Сулимовского ручья сошел сель, спровоцированный ливневыми дождями. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ‼️ Подписывайся на наш телеграмм канал (ссылка в шапке профиля) ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📷 Автор: @mup_vodokanal_sochi ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #краснаяполяна #розахутор
Специалисты ведут расчистку трассы, ведущую к курорту "Роза Хутор", движение перекрыто. Также подтоплена канализационная станция, обслуживающая курортный комплекс.
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