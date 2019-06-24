21 Октября 2020
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гвоздики, цветы, памятник, 22 июня (2019) | Фото:департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска

На улицах ревела сирена, светофоры горели красным, когда Нижневартовск почтил память погибших в войне

День памяти и скорби - 22 июня отмечали по всем городам и селам страны. Традиционные митинги, возложение цветов, масса памятных мероприятий прокатилась по России.

гвоздики,, цветы, памятник, 22 июня(2019)|Фото:департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска

В этом году в Нижневартовске памятные мероприятия прошли необычно. С инициативой провести памятную акцию, которая бы позволила всем горожанам, не только участникам общегородских памятных мероприятий, а буквально всем - выступил Нижневартовский Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных коммуникаций администрации Нижневартовска.

тихонов, возложение цветов(2019)|Фото:департамент информации губернатора Свердловской области

«В этом году мы предложили провести акцию в День памяти и скорби. Вспомнить тех, кто отдал свою жизнь за мирное небо. Для нас важно, что эту инициативу поддержал глава города Василий Тихонов», – отметила председатель Совета ветеранов войны Светлана Овсянникова.

Перед проведением традиционного митинга в парке Победы, в 11 часов, на главных городских улицах была включена система оповещения, на светофорах загорелся красный сигнал. Все вартовчане независимо от места нахождения могли почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

тихонов, 22 июня, памятник(2019)|Фото: департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска

«Сегодня скорбит вся страна. Война – это большая трагедия и она не должна повториться, – подчеркнула председатель Нижневартовской городской общественной организации «Ветеран» Нэлли Ежукова, - Почтить всем городом героев минутой молчания, напомнить о тех страшных событиях, о великом подвиге тех, кто воевал за мирное небо – это важно».

тихонов, ветераны, 22 июня(2019)|Фото:департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска

В парке Победы у мемориала «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» состоялся памятный митинг и возложение цветов.

девочка, пилотка, 22 июня(2019)|Фото:департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска

«Сегодня мы с болью вспоминаем 41-й год и начало Великой Отечественной войны. Войны, которая принесла горе в каждый дом, в каждую семью. Но в этой трагедии выкован великий подвиг наших земляков. Вартовчанин Геннадий Константинович Чистяков сражался на Курской дуге. Был ранен, дошел до Берлина и расписался на стене Рейхстага. Мы гордимся нашими героями, которые добыли Великую Победу. Память о ней никогда не угаснет и будет передаваться из поколения в поколение как самое сокровенное, самое дорогое, что есть у нашего народа. Вечная память погибшим, вечная память живым!», – отметил глава города Василий Тихонов.

(2005)|Фото: Накануне.ru

"Красная волна" светофоров в сопровождении сирен станет в Нижневартовске традиционной в День начала Великой Отечественной войны.

гвоздики, цветы, памятник, 22 июня(2019)|Фото:департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска

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На улицах ревела сирена, светофоры горели красным, когда Нижневартовск почтил память погибших в войне

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Теги: минута молчания Нижневартовск, тихонов, акция, день памяти и скорби, красная волна



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