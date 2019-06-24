21 Октября 2020
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Общество В России
BlaBlaCar (2019) | Фото:Flickr

Российские перевозчики требуют запретить сайт и приложение BlaBlaCar

Российские перевозчики в очередной раз попытаются закрыть сервис BlaBlaCar. На сей раз компания "ТрансЛайн" (автобусы) собирается потребовать блокировки сайта и мобильного приложения французского проекта в арбитражном суде. Истец утверждает, что BBC способствует нелегальным перевозкам, сообщает "Коммерсант". Эксперты при этом не верят, что у перевозчиков есть реальные шансы запретить сервис.
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В прошлом году "Объединение автопассажирских перевозчиков" уже подавало коллективный административный иск в Таганский суд Москвы. Они сетовали на катастрофический ущерб рынку, наносимый водителями, пользующимися приложением.

Перевозчики BlaBlaCar "подбирают" попутчиков вне объектов транспортной инфраструктуры, что, по мнению истца, позволяет перевозить криминальный контингент и предметы, запрещенные в гражданском обороте, не подвергаясь проверкам правоохранительных органов.

Сервис в последнее время действительно окутан дурной славой. Несколько громких преступлений, совершенных или попутчиками, или водителями, в том числе убийство молодой москвички в прошлом году, явно говорят не в пользу безопасности проекта.

BlaBlaCar основан в 2006 г. во Франции. Сервис позволяет автовладельцам находить попутчиков для совместных поездок и делить между собой транспортные расходы.

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Российские перевозчики требуют запретить сайт и приложение BlaBlaCar

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Теги: blablacar, перевозчики, суд



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