Российские перевозчики требуют запретить сайт и приложение BlaBlaCar

Российские перевозчики в очередной раз попытаются закрыть сервис BlaBlaCar. На сей раз компания "ТрансЛайн" (автобусы) собирается потребовать блокировки сайта и мобильного приложения французского проекта в арбитражном суде. Истец утверждает, что BBC способствует нелегальным перевозкам, сообщает "Коммерсант". Эксперты при этом не верят, что у перевозчиков есть реальные шансы запретить сервис.

В прошлом году "Объединение автопассажирских перевозчиков" уже подавало коллективный административный иск в Таганский суд Москвы. Они сетовали на катастрофический ущерб рынку, наносимый водителями, пользующимися приложением.

Перевозчики BlaBlaCar "подбирают" попутчиков вне объектов транспортной инфраструктуры, что, по мнению истца, позволяет перевозить криминальный контингент и предметы, запрещенные в гражданском обороте, не подвергаясь проверкам правоохранительных органов.

Сервис в последнее время действительно окутан дурной славой. Несколько громких преступлений, совершенных или попутчиками, или водителями, в том числе убийство молодой москвички в прошлом году, явно говорят не в пользу безопасности проекта.

BlaBlaCar основан в 2006 г. во Франции. Сервис позволяет автовладельцам находить попутчиков для совместных поездок и делить между собой транспортные расходы.