Уральские буддисты заявили о внезапном визите людей в масках

В уральской буддийской общине "Шедруб Линг" заявили, что к ним нагрянули сотрудники правоохранительных органов в полном обмундировании. По данным буддистов, не обошлось без задержаний, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня утром к нашей общине на Косье приехали люди в масках, касках и бронежилетах. Задержали волонтера из Казахстана и перепугали малолетних детей с мамами. Как сообщил сотрудник ФСБ и участковый, это проходит проверка документов", - рассказали представители общины на своей странице в соцсети.

В "Шедруб Линг" предполагают, что внезапный визит может быть связан с совещанием у вице-губернатора Свердловской области, которое запланировано на среду.

Напомним, противостояние уральских буддистов с властями длится много лет. Этой весной в общине "Шедруб Линг" начали сбор подписей за сохранение культовых сооружений - ступ и статуи Будды на горе Качканар. Косья находится примерно в 13 км от Качканара.