В Екатеринбурге решили взяться за бывших чиновников мэрии из-за продажи бани на Куйбышева

История с продажей за удивительно низкую сумму банного комплекса по адресу ул. Куйбышева, 42 в Екатеринбурге станет предметом для широкого обсуждения. На 26 июня назначено внеочередное заседание комиссий думы Екатеринбурга по экономическому развитию и по муниципальной собственности, посвящённое только этому вопросу.

Как сообщало Накануне.RU, невероятные условия сделки, связанной с продажей муниципального имущества, были раскрыты 2 апреля текущего года в ходе заседания постоянной комиссии думы Екатеринбурга по экономическому развитию. Тогда начальник департамента по управлению муниципальным имуществом Майя Строшкова "проговорилась", что участок площадью 0,4 га в историческом центре областной столицы продали частной структуре всего лишь за 6,5 млн руб. Речь шла о бане на улице Куйбышева (до приватизации принадлежала ЕМУП "Бодрость"), отошедшей в прошлом году вместе с земельным участком ООО "Уральские бани".

По словам Строшковой, в 2016 году возникла идея акционировать это предприятие, сохранив 33% за муниципалитетом. Затем в течение двух лет в мэрии постепенно подходили к мысли, что баня убыточная, для управления ею следует докупить акции до контрольного пакета. Но денег на это выделять не стали, зато дали добро на продажу муниципальных 33-х процентов. В результате само здание досталось новому собственнику за 57 млн руб., а участок площадью 0,4 га - за 6,5 млн руб.

Услышав тогда эти суммы, председатель профильной комиссии думы Григорий Вихарев заявил: "Даже говорить не могу, волосы на голове шевелятся..."

Позднее Вихарев так прокомментировал Накануне.RU эту сделку.

"Я сегодня услышал от представителя администрации Екатеринбурга, что в историческом центре города продали за шесть миллионов рублей земельный участок 0,4 гектара, на котором стоял банно-прачечный комплекс, имевший большую популярность у жителей, - сказал депутат. - Сегодня нет абсолютно никакой гарантии, что через какой-то период времени на этом месте построят баню, тем более, уже не муниципалитет, а частная структура. Почти уверен - на этом месте появится высотка, жилой комплекс, на котором застройщик заработает огромные деньги. Мне кажется, злоупотребления налицо".

Депутат выразил уверенность, что эта история должна стать предметом разбирательства прокуратуры в отношении конкретных представителей администрации Екатеринбурга, поставивших свои подписи под разрешением о продаже имущества ЕМУП "Бодрость".

Однако на заседание в среду представителей надзорных органов не пригласили. Пока народные избранники расспросят Строшкову и начальника управления ЖКХ администрации города Александра Брагина. Депутаты намерены узнать, в частности, является ли простым совпадением, что генеральный директор ООО "Уральские бани" Кулик Дмитрий Владимирович - сын бывшего вице-мэра Екатеринбурга Владимира Деомидовича Кулика.