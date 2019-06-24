21 Октября 2020
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антироссийские плакаты на матче чемпионата Грузии по футболу (2019) | Фото: sport24.ru

В УЕФА заявили, что не в их полномочиях реагировать на акцию грузинских футболистов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал акцию футболистов нескольких грузинских клубов.

В минувшие выходные футболисты нескольких команд вышли на игры внутреннего чемпионата в футболках с антироссийскими лозунгами. Как сообщало Накануне.RU, футболисты кутаисского "Торпедо", тбилисского "Локомотива" и "Рустави" появились на поле в майках с надписями, обвиняющими Россию в оккупации территории Грузии.

Футболисты "Торпедо" в футболках с антироссийскими лозунгами(2019)|Фото:sport-express.ru

В организации заявили, что данные события произошли на внутреннем соревновании, и дисциплинарные меры находятся под юрисдикцией соответствующих органов Федерации футбола Грузии, отмечает портал sport24.ru.

"УЕФА может возбуждать дисциплинарное производство только в отношении инцидентов, которые происходят в рамках соревнований УЕФА", - пояснили в организации.

антироссийские плакаты на матче чемпионата Грузии по футболу(2019)|Фото: sport24.ru

Напомним, волнения в Грузии начались 20 июня. Поводом стала стартовавшая в Тбилиси Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия.

Глава делегации из России, депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента, что не понравилось оппозиционным политикам и они покинули зал. Позже туда ворвались радикалы и напали на Гаврилова. Около тысячи человек устроили акцию протеста у здания парламента с требованиями отставки правительства.

Акции протеста продолжились и на следующий день. Задержаны более 300 демонстрантов. Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по статье 205 Уголовного кодекса – об организации или участии в групповом насилии.

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В УЕФА заявили, что не в их полномочиях реагировать на акцию грузинских футболистов

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Теги: УЕФА, акция, футболки, грузинские футболисты, антироссийские протесты, оккупация



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