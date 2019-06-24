Елизавета II сбежала из Букингемского дворца, атакованного гигантскими крысами

93-летняя британская королева была вынуждена покинуть свою резиденцию в центре Лондона. Дело в том, что Букингемский дворец, по слухам, наводнили огромные крысы, которые вселяют ужас в монарха и ее окружение.

Как сообщает The Sun, управляющие дворца уже вызвали бригаду, которая должна в кратчайшие сроки потравить грызунов, которые уже прорвались на кухню. "Мыши и крысы становятся все более распространенной проблемой в столице, особенно в очень старых зданиях. Персонал нижних этажей уже привык видеть маленьких коричневых мышей, пробегающих по коридорам", - рассказывает источник издания.

Кроме того, влетит и сотрудникам дворца, которые не соблюдают элементарные принципы гигиены и санитарии. Например, не закрывают ящики и шкафы с продуктами.