Житель ЯНАО, который судится с мэрией из-за жилья, пообещал "убить топором" главу города

В сети появилось видео, на котором житель Нового Уренгоя Муса Мамедов, ранее судившийся с мэрией из-за жилья, грозит главе газовой столицы Ивану Костогризу расправой, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, противостояние группы новоуренгойцев и властей по жилищному вопросу началось в октябре 2015 г. с отключения тепла жителям 23 домов. После этого состоялись многочисленные митинги и пикеты. Летом 2016 г. прямо у здания мэрии протестующие разбили лагерь и устроили голодовку. Ответ властей округа – никаких переговоров, все происходящее незаконно. Двоих активистов оштрафовали, однако чуть позже голодавшие люди начали получать жилье. Входит в эту группу и Мамедов. 21 февраля 2017 г. его вместе с семьёй выселили, а детей отправили в приют. 14 марта того же года он пригрозил, что станет живым факелом у здания мэрии, однако впоследствии все ограничилось очередным пикетом и новым задержанием.

И вот теперь – новая акция протеста. На видео Мамедов, держа в руках топор, говорит, что "если мэр руками судебных приставов, полиции, прокуратуры или Следственного комитета придёт в его семью", её глава "готов зарубить градоначальника топором". В пресс-службе окружного управления МВД Накануне.RU сообщили, что ситуацию с Мамедовым проверяли сотрудники СК. В окружном управлении Следственного комитета агентству заявили, что комментариев на эту тему не дают. Отказался от комментариев Накануне.RU и замглавы администрации Нового Уренгоя Андрей Мартынов.