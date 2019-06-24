При взрыве военного арсенала в казахстанской Арыси пострадали 16 человек

При взрыве на складах военного арсенала в Арыси пострадали 16 человек, об этом в Facebook написал советник главы Туркестанской области Сакен Калкаманов.

Он отметил, что врачи оказывают помощь пострадавшим, все они находятся в больнице, состояние - легкой и средней степени тяжести.

Напомним, сейчас в Арыси объявлен режим ЧС, развернут совместный штаб правоохранительных органов и военных. Горожане эвакуированы в три лагеря, расположенные около поворота Акдала, 41 разъезда и водозабора.

Напомним, ранее стало известно об эвакуации населения города. Местные жители опасаются, что масштаб бедствия замалчивается. Минобороны направило комиссию для изучения обстоятельств ЧП.