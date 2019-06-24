ХК "Автомобилист" подписал серебряного призера Олимпиады-2018

Хоккейный клуб "Автомобилист" заключил контракт с канадско-немецким нападающим Бруксом Мэйсеком.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, соглашение с форвардом рассчитано на один год. Брукс родился 15 мая 1992 года в кандадском городе Виннипеге и способен играть на позициях центрального и крайнего нападающего.

За свою карьеру он несколько лет отыграл в Германии, где дважды стал чемпионом страны, а прошлый сезон Мэйсек вновь провел в Северной Америке, выступая за Chicago Wolves (AHL). В 81 матче он набрал 66 (31+35) очков, включая три шайбы в финальной серии AHL за Кубок Колдера.

Стоит отметить, что новичок "Автомобилиста" несколько лет подряд вызывается в сборную Германии, а в 2018 году стал серебряным призером Олимпиады. В семи матчах в Пхенчхане Мэйсек набрал 4 (2+2) очка, в финальном матче уступив российской команде.

Напомним, в начале июня ХК "Автомобилист" объявил о возвращении в Екатеринбург нападающего сборной России Павла Дацюка.