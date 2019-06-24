В Курске полицейский устроил стрельбу во дворе, отгоняя детей от своей машины

Сотрудник полиции в Курске выстрелил в воздух во дворе дома из-за того, что дети попали футбольным мячом по его машине.

Как сообщили Накануне.RU в СУСК по региону, инцидент произошел 23 июня вечером у дома №3 по улице Ламоновской.

Действующий сотрудник полиции угрожал детям травматическим пистолетом, при этом он произвел один выстрел из пистолета в воздух, уточнили в ведомстве. СКР начал проверку, пистолет изъят.

Ранее в Омске сотрудник полиции расстрелял из травматического оружия пенсионера, после того как сын сотрудника МВД и внучка 63-летнего мужчины не смогли решить, кто будет первым качаться на качелях.

30-летний капитан полиции, эксперт-кинолог, скрылся с места происшествия, его личность была установлена. Против хулигана возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).