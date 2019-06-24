СМИ: экс-хавбек "Спартака" Промес подписал пятилетний контракт с "Аяксом"

Атакующий полузащитник испанской "Севильи" Куинси Промес подписал долгосрочное соглашение с амстердамским "Аяксом".

По информации издания "De Telegraaf", контракт 27-летнего футболиста с новым клубом рассчитан до 2024 года.

В минувшем сезоне голландец принял участие в 33 встречах чемпионата Испании, отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Российским болельщикам футболист хорошо известен по выступлениям за столичный "Спартак" (2014-2018), с которым он выигрывал чемпионат страны в сезоне 2016/2017. Зимой появилась информация, что игрок может вернуться в московский клуб, однако трансфер не состоялся.