21 Октября 2020
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Алые паруса (2019) | Фото:Pixabay

"Алые паруса" в Петербурге в этом году собрали почти полтора миллиона человек

Глава Совета Федерации России Валентина Матвиенко рассказала, что праздник выпускников "Алые паруса" в этом году посетило рекордное количество участников – 1 млн 450 тыс. На Дворцовой площади северной столицы собрались около 88 тыс. человек, праздновали также на Дворцовой набережной, Стрелке Васильевского острова и в Петропавловской крепости.

Под огнями залпов фейерверков и песню "О море, море" в акваторию Невы вошел бриг "Россия", движение судна сопровождала новая программа пиротехнического шоу, передает ТАСС.

Праздник "Алые паруса" - традиционные торжества для выпускников, которые проводятся в конце июня в Санкт-Петербурге. Он внесен в реестр мирового событийного туризма и рекомендован к посещению в двух десятках европейских стран.

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"Алые паруса" традиционно отмечают в выходные в одну из самых коротких ночей в году. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.

Стоит отметить, что Матвиенко может и ошибаться на счет масштабов праздника в этом году. Дело в том, что в прошлом году "Алые паруса" совпали не просто с пиком туристического сезона в Санкт-Петербурге – с Чемпионатом мира по футболу! Город был наводнен туристами явно в большем количестве, чем в этом году.

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"Алые паруса" в Петербурге в этом году собрали почти полтора миллиона человек

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Теги: алые паруса, выпускники, праздник, валентина матвиенко



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