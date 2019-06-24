На выборы губернатора Челябинской области заявился военный пенсионер

Военный пенсионер Виктор Перов подал документы на выдвижение своей кандидатуры для участия в выборах губернатора Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

Он выдвинулся в порядке самовыдвижения и стал тринадцатым претендентом на пост главы региона.

Добавим, что сегодня завершается выдвижение кандидатов на выборы губернатора. подать документы можно до 18 часов.

Ранее документы подали самовыдвиженцы Алексей Текслер, Андрей Аюпов, Сергей Морозов, Александр Лебедев, депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин, председатель регионального отделения партии "Родина" Сергей Смышляев, депутат гордумы от КПРФ Константин Нациевский, председатель челябинского регионального отделения партии пенсионеров за социальную справедливость Степан Фирстов, лидер челябинского отделения партии "Яблоко" Ярослав Щербаков, экс-омбудсмен Алексей Севастьянов, спортсмен Александр Комиссаров и общественница из Миасса Татьяна Якимова.