21 Октября 2020
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Происшествия В бывшем СССР Украина
(2004) | Фото

Ответ за Донбасс: в городах Украины массово "заминировали" вузы

В Днепропетровске (Днепре) на электронную почту сразу четырех вузов пришли анонимные письма, в которых говорилось о том, что они заминированы. Как передают местные СМИ, отправитель написал, что заложил бомбу с часовым механизмом, и у правоохранителей есть 24 часа, чтобы ее найти. В противном случае "все взлетят на воздух прямиком к "небесной сотне", и это будет "местью за боевые действия в Донбассе", сообщил неизвестный. По его мнению, "это единственный способ заставить фашиствующий украинский режим задуматься и начать вывод войск с территории свободного Донбасса".

"Заминированными" оказались Национальная металлургическая академия Украины, Университет Нобеля, Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта и Университет таможенного дела и финансов.

Во всех вузах отменены все меропрития, из зданий эвакуированы все люди, сами здания оцелены, а на месте работают специалисты. Примечательно, что эти же вузы уже "минировали" две недели назад.

Также в Киеве экстренно эвакуировали студентов и педагогов 9 вузов. Причина та же. Правда, о мести за Донбасс не сообщается.

В Кривом Роге неизвестный сообщил о "минировании" трех вузов и трех гостиниц, причем эти же гостиницы "минируют" уже третий раз за неделю. А во Львове "заминирована" Академия Сухопутных войск.

В последнее время на Украине чуть ли не ежедневно "минируют" здания и места массового скопления людей. Так, только 10 июня поступило 37 ложных сообщений о "минировании" 337 объектов в крупных городах, сообщал первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин. Полиции за день пришлось эвакуировать более 32 тысяч граждан из 77 заведений быстрого питания, 18 торговых центров, 6 гипермаркетов, 16 жилых домов, гостиниц, 5 станций Киевского метрополитена. По его мнению, за этим стоит Россия.

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Ответ за Донбасс: в городах Украины массово "заминировали" вузы

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Теги: Украина, минирование, Донбасс, вуз



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