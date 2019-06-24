21 Октября 2020
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Политика Курганская область
избирательная комиссия Курганской области избирком (2014) | Фото: Накануне.RU

Уже четверо хотят стать губернатором Курганской области

В Курганской области уже четверо кандидатов подали в избирательную комиссию региона документы для выдвижения на должность губернатора Зауралья.

Как рассказали Накануне.RU в региональном избиркоме, документы подала кандидат от "Справедливой России", руководитель института экономики и права Курганского государственного университета Татьяна Майборода.

Ранее избирком принял документы от врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова, который идет на выборы при поддержке "Единой России". От КПРФ документы отдал второй секретарь обкома партии, депутат Курганской городской думы Яков Сидоров. От ЛДПР - депутат Курганской областной думы Юрий Ярушин.

Выборы губернатора Курганской области назначены на 8 сентября этого года.

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Уже четверо хотят стать губернатором Курганской области

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Теги: Татьяна Майборода, Вадим Шумков, Юрий Ярушин, Яков Сидоров, выборы, губернатор, Курган



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