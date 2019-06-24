Прокуратура раскритиковала работу мэрии Челябинска по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС

В Челябинске прокуратура назвала "ненадлежащей" работу администрации города по благоустройству в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Владимир Елистратов, который сегодня был отправлен в отставку, получил представление с требованием устранить нарушения и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, была проведена проверка деятельности мэрии по проведению мероприятий по благоустройству города. Речь идет о демонтаже незаконных рекламных конструкций, информационных вывесок, проведению капитального ремонта фасадов зданий.

Так, за пять месяцев из 1 тыс. 407 вывесок было ликвидировано только 410.

"Текущее положение дел указывает на недостаточность принимаемых мер. Собственники незаконных вывесок к административной ответственности не привлекаются, в связи с чем, самостоятельно необходимый демонтаж не осуществляют, как и не приводят вывески в соответствие установленному в городе дизайн коду", - говорится в сообщении.

Также были выявлены факты ненадлежащего выполнения работ по капитальному ремонту фасадов зданий. Прокуратуру не устроили надписи с названием интернет-магазинов, где возможно приобрести наркотики.

"Указанные факты свидетельствует о ненадлежащем осуществлении органами местного самоуправления города полномочий по решению вопросов местного значения", - подчеркнули в ведомстве.