Лавров предостерег Грузию от "украинского опыта"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на происходящее в Грузии.

По его словам, на Западе готовы игнорировать русофобию и бесчинства ультранационалистов на грузинской территории, чтобы разорвать все связи между Москвой и Тбилиси.

Министр также отметил, что "Грузия стала примером последствий западной геополитической инженерии", сообщает РИА Новости.

Лавров добавил, что слепое следование советам из-за границы приведет к украинскому опыту, когда страна с огромным потенциалом вынуждена просить международную помощь.

Напомним, отношения России с Грузией накалились после серии протестов в Тбилиси. Поводом стала стартовавшая Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия.

Туристам рекомендовали отменить поездки в сопредельное государство, грузинским авиакомпаниям отказали в полетах в Россию из-за внезапно возникших долгов. Отмечалось, что перевозчики ожидают достаточно серьезные убытки.

Роспотребнадзор заявил, что заметил в динамике ухудшение качества грузинских вин, из-за чего берет продукцию под усиленный контроль.