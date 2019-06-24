Одним ударом в сердце. В Кургане молодая жена жестоко расправилась со своим супругом

В Кургане 22-летняя девушка убила собственного мужа.

Трагедия произошла днем 23 июня в доме №50 на улице Станционной, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

В пьяном виде в доме у общих знакомых молодая жена схватила нож и вонзила его в сердце 28-летнего супруга.

Стоит отметить, что девушка была в пьяном состоянии. Муж от полученного ранения скончался на месте.

Скоро ей будет предъявлено обвинение.