Глава МИД Египта: чартеры из России могут вернуться уже в этом году

В Москве сегодня проходят переговоры России и Египта в формате "два плюс два" – встречаются министры иностранных дел и министры обороны обеих стран.

Глава МИД Египта Самех Шукри заявил: "Россия и Египет почти завершили процедуры, необходимые для возобновления авиасообщения с египетскими курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада, возобновление авиасообщения возможно до конца года".

Возобновление чартерных полетов из России в Египет неоднократно откладывалось по инициативе российской стороны. До сих пор у российских контролирующих органов есть вопросы к организации безопасности в аэропортах таких курортов как Хургада и Шарм-эль-Шейх. Ранее в российской туриндустрии эксперты предвещали восстановление авиасообщения не раньше октября 2019 года.

Авиасообщение было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала случившееся как теракт.

Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.