21 Октября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Евгений Куйвашев (2019) | Фото: Накануне.RU

"Коллеги, я вас предупреждаю": Куйвашев пригрозил увольнениями представителям регоператоров ТКО

Сегодня, 24 июня, глава Среднего Урала Евгений Куйвашев провел совещание с региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, губернатор потребовал неукоснительного выполнения всех условий, необходимых для бесперебойной работы по сбору, вывозу и утилизации мусора на территории области.

Напомним, на минувшей неделе в ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным свердловский город Верхняя Салда прозвучал в блоке вопросов, связанных с тем, что мусорная "реформа" на местах зачастую не работает. После этого прокуратура организовала свою проверку.

Сегодня глава региона дал ряд поручений регоператорам, областным ведомствам и муниципалитетам по повышению качества функционирования системы обращения с ТКО и по решению отдельных вопросов. В числе первоочередных задач, поставленных Евгением Куйвашевым, - завершение работы по актуализации баз данных жителей региона, четкое выполнение графиков вывоза мусора и проведение положенных людям перерасчетов.

переработка мусора, пластик,(2019)|Фото: Накануне.RU

Принимая во внимание, что основные претензии к властям касаются создания и содержания контейнерных площадок, губернатор поручил в короткие сроки провести совещания с участием представителей областного правительства, региональных операторов и глав муниципалитетов для снятия всех острых вопросов.

"Коллеги, я вас предупреждаю. Я с руководителями муниципалитетов проведу работу, этот вопрос на ближайшем совете глав будет заслушиваться одним из первых. Безусловно, я попрошу министерство энергетики и ЖКХ проследить, как выстраивается взаимодействие ваше с главами. Я ставил задачи по контейнерным площадкам, по приобретению современной техники. У вас деньги на это есть. Если мы с вами за это лето не сдвинемся, и у вас не будет актуализированных совместных с главами планов, не будут уточнены маршрутизация, сроки и порядки вывозы, имейте в виду, мы с вами будем расставаться. Зафиксированных поводов более чем достаточно", - заявил Куйвашев, обращаясь к представителям регоператоров.

Говоря о техническом обеспечении работы, губернатор подчеркнул, что до конца года все региональные операторы должны отказаться от работы с мусоровозами с боковой загрузкой, не в полной мере отвечающим экологическим требованиям, и перейти на использование мусоровозов с задней загрузкой и соответствующих контейнерных площадок. Еще одно поручение главы региона касается завершения процесса заключения коммерческими и бюджетными организациями договоров на вывоз мусора - особенно актуален этот вопрос сегодня для Екатеринбурга. Губернатор поручил оперативно предоставить ему данные о муниципальных и государственных учреждениях, которые такие договоры не заключили.

"Мне - полную информацию, а руководителям - вплоть до отстранения, если в течение июля не заключат [договоры]", - пообещал Евгений Куйвашев.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информации администрации губернатора Свердловской области, регион перешел на новую схему работы с твердыми коммунальными отходами почти полгода назад. Для этого была проведена необходимая организационная работа, выстроено взаимодействие с региональными операторами, определены полигоны, ведется информационная работа, корректировка тарифов. Как подчеркнул заместитель губернатора Сергей Швиндт, в целом, новая система, выстроенная в рамках реализации национального проекта «Экология», функционирует в штатном режиме.

В мае показатель собираемости платежей составил в среднем 63%. Наиболее благополучно ситуация выглядит на западе Свердловской области, где он достиг 80%. С начала года в регионе создано 245 новых контейнерных площадок, приобретено более 6,5 тысячи контейнеров, 56 единиц спецтехники. Для содействия в создании контейнерных площадок в 2019 году муниципальным образованиям из областного бюджета планируется предоставить субсидии на общую сумму 180 миллионов рублей.

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"Коллеги, я вас предупреждаю": Куйвашев пригрозил увольнениями представителям регоператоров ТКО

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Теги: Куйвашев, ТКО, Средний Урал



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