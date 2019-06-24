21 Октября 2020
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Последний царь мини-сериал Netflix (2019) | Фото:youtube.com

Netflix представил трейлер мини-сериала про Николая II

Только успела забыться история с "Матильдой", как свою версию жизни Николая II готовится выкатить стриминговый сервис Netflix. В сети появился трейлер полудокументального проекта на шесть серий "Последние цари". В отличие от той же "Матильды", к портретному сходству исторических персонажей и актеров авторы не стремились, разве что Распутин выглядит канонически страшным. Балерин нет, но вот обнаженка имеется. Пока не известно, показан ли в интимной сцене эпизод из брачной жизни царя и царицы или же создатели мини-сериала разрешили им соединиться до свадьбы. Премьера сериала назначена на 3 июля.

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Netflix представил трейлер мини-сериала про Николая II

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