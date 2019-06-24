Не в Instagram! Губернатор Прикамья собирает журналистов на заводе имени Шпагина

Губернатор Пермского края Максим Решетников устраивает пресс-конференцию. Он час будет общаться с прессой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Встреча с журналистами пройдёт в цехе №4 завода имени Шпагина. Решетников выйдет к прессе завтра, 25 июня в 11.00 и час будет отвечать на вопросы. До этого для представителей СМИ пройдёт экскурсия по предприятию.

Отметим, глава края увлечён "прямыми линиями" – он часто проводит прямые эфиры в Instagram. Первая из них состоялась в октябре прошлого года, последнюю на данный момент, прошедшую 4 июня, посмотрели 5 тыс. человек.