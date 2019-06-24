В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности: пройдет более 50 учений

Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа. Решение принял Верховный главнокомандующий Вооруженных сил России, президент Владимир Путин.

Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Мероприятие продлится по 28 июня. Планируется провести более 50 учений на 35 полигонах.

Будут также задействованы часть войск и сил Южного и Восточного военных округов и отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.

Проверка направлена на оценку способности армии обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, передает РИА Новости.

Практика внезапных проверок в армии возобновилась после назначения на пост министра обороны в 2012 году Сергея Шойгу.

В Пентагоне комментировали объявленную в России в 2016 году внезапную проверку боеготовности вооруженных сил.

Американцы понадеялись, что российская сторона предоставит сведения о масштабах учений. В российском Минобороны никак не отреагировали на это заявление.