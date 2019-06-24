Жителя Челябинска оштрафовали за незаконное хранение радиоактивных веществ

Жителя Челябинска приговорили к штрафу в размере 20 тысяч рублей за незаконное хранение радиоактивных веществ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина нашел на территории гаражно-строительного кооператива нашел два ящика, в которых находилось 30 датчиков пожарной сигнализации марки "КИ-1", содержащие в своем составе смесь радионуклидов плутония и радионуклид америция. В дальнейшем он на "Авито" выставил на продажу датчики по цене 1 тыс. руб. за штуку.

При попытке продажи он был задержан.

исследование показало, что объекты являются радиоактивным веществом.