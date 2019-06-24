Грузинское вино снова "ухудшилось"

Роспотребнадзор заметил в динамике ухудшение качества грузинских вин, из-за чего берет продукцию под усиленный контроль. Напомним, ранее вино и минералка из Грузии уже попадали под запреты ведомства и не поставлялись в Россию несколько лет - с 2006 по 2013 годы - на фоне роста напряжения политической обстановки между государствами, аналогично "падало в динамике" качество латвийских шпрот, украинских конфет и других импортируемых в Россию из недружественных стран продуктов.

По данным ведомства, динамика отслеживается с 2014 года и количество продукции, не соответствующей обязательным требованиям, увеличилось с тех пор в 2,9 раза. Проштрафились такие производители, как АО "Багратиони-1882", ООО "Болеро энд Компани", ООО "Кахетинское Традиционное Виноделие", ООО "Бадагони", ООО "Дом Грузинского Вина", ООО "Корпорация Грузинское Вино", ООО "Компания Грузинских Вин и Алкогольных Напитков", ООО "Батоно".

Все партии указанной продукции, не допущены к ввозу на территорию Российской Федерации. Усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузия, поступающей на территорию Российской Федерации.

Добавим, что отношения с Грузией накалились после серии протестов в Тбилиси. Туристам рекомендовали отменить поездки в сопредельное государство, грузинским авиакомпаниям отказали в полетах в Россию из-за внезапно возникших долгов.