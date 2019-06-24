21 Октября 2020
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Экономика В России Москва
большой театр открытие (2011) | Фото: kremlin.ru

Большой театр меняет схему бронирования билетов после критики Счетной палаты

Большой театр меняет схему реализации билетов после критики Счетной палаты России. В конце мая аудитор опубликовал итоги проверки финансовой деятельности ГАБТ за 2018 год и оказался не доволен работой заведения: в первую волну продажи поступают билеты на менее востребованные места. При этом самые лучшие места на Исторической сцене не поступают в свободную предварительную продажу, а находятся в статусе брони. Это 328 билетов или более трети всех билетов Исторической сцены. Сюда входит бронь министерств и ведомств, утвержденная Минкультуры России, бронь спонсоров театра, а также бронь, распределяемая самим театром.

"При этом выборочный анализ показал, что даже на популярные спектакли бронь не выбирается на 30%, а без учета брони театра, - на все 60%. В результате оставшуюся часть билетов театр частями передает в свободную продажу. Причем приобрести их можно уже без предъявления паспорта, и, выкупаются они, как правило, в течение пяти минут. По мнению Счетной палаты, такая схема создает риски попадания билетов к спекулянтам, которые потом перепродают эти билеты по завышенным ценам", - заявили в ведомстве.

Теперь же объем бронированных билетов сократится на 30% - они будут направлены на продажу, передает ТАСС

"С 1 сентября Большой театр сократит на 30,3% бронь билетов и направит их на продажу", - говорится в сообщении СП. По словам генерального директор ГАБТ Владимира Урина, которого цитируют в пресс-службе, количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов увеличится на 100 штук - до 960 билетов.

"Большой театр услышал, а самое главное - учел наши рекомендации по специфическому вопросу продажи билетов, который волнует граждан", - так решение Большого театра прокомментировал аудитор Михаил Мень, чьи слова цитируют в пресс-службе.

Мень напомнил, что ГАБТ является главным распорядителем бюджетных средств, поэтому Счетная палата ежегодно проверяет его деятельность. С учетом специфики и актуальности вопроса продажи билетов, ведомство обязательно проследит динамику дальнейшего развития ситуации. "У нас будет возможность в 2020 году посмотреть динамику, как это решение повлияло на общую ситуацию", - заявил он.

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Большой театр меняет схему бронирования билетов после критики Счетной палаты

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Теги: счетная палата, большой театр, критика, бронирование билетов, реализация



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