На Среднем Урале мужчина умер после драки. В СКР считают, что он скончался от болезни

На Среднем Урале после драки скончался человек. В обстоятельствах сейчас разбираются правоохранители.

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, все случилось вечером 22 июня.

"В дежурную часть отдела полиции города Нижние Серги поступило сообщение от фельдшера районной больницы о том, что около бара, расположенного на улице 50 лет Октября, происходит драка. На место происшествия был направлен наряд территориального ОВД, который обнаружил тело мужчины, которым оказался местный житель 1970 года рождения, проживавший в городе с семьей и родственниками. Из Екатеринбурга в Нижние Серги для оказания помощи в установлении обстоятельств гибели мужчины выехали заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Свердловской области подполковник Александр Бутаков и группа сыщиков управления уголовного розыска.

В результате комплекса оперативных мероприятий представителям МВД удалось "по горячим следам" установить и второго участника инцидента: им оказался также местный житель, рабочий коммерческого предприятия 1975 года рождения. И умерший, и второй мужчина ранее не судимы. Оперуполномоченные выяснили, что между мужчинами на почве личной неприязни произошел конфликт, в ходе которого оба получили телесные повреждения. В настоящее время нашими коллегами из регионального Следственного комитета устанавливаются очевидцы, ведется тщательное разбирательство", - отметил полковник Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, согласно результатам вскрытия тела умершего, проведенного судебным медицинским экспертом, причиной смерти стало сердечное заболевание, а не какие-либо действия со стороны постороннего лица.

"По результатам проверки органами Следственного комитета будет установлена объективная картина произошедшего и принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.

Ситуацию прокомментировали и в департаменте информационной политики Свердловской области. По словам главы департамента Юлии Прытковой, драка не имеет никакого отношения к межнациональному конфликту, а возникла исключительно на бытовой почве.

"Проведены переговоры со всеми сторонами, глава города подтвердил, что обстановка спокойная, муниципалитет живет своей жизнью" - пояснила Накануне.RU Прыткова.

Она добавила, что на месте сейчас работает министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев, который тоже не видит причин для разжигания страстей, а национальные диаспоры это подтверждают.