21 Октября 2020
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Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области (2019) | Фото: minstroyrf.ru

Врио мурманского губернатора после "прямой линии" Путина уволил заместителя

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил своего заместителя Инну Погребняк после прямой линии президента, где была озвучена информация о низких зарплатах врачей в регионе.

О увольнении Чибис сообщил на оперативном совещании, сообщает пресс-служба правительства региона.

Погребняк курировала в областном правительстве социальный блок, в том числе здравоохранение.

Чибис поставил перед и.о. министра здравоохранения региона Дмитрием Панычевым вопрос заработной платы медработников.

Врио губернатора заявил, что его "вводили в заблуждение по поводу того, что у нас нет врачей, которые получают минимальный размер оплаты труда". "Они есть", - резюмировал Чибис.

Ранее Счетной палаты выяснила, что в 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение майского указа президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего медицинского персонала.

Мурманская область стала "лидером" среди отстающих по этим показателям регионов.

Напомним, в ходе "прямой линии" вопросы задавали медики из трех регионов, в том числе из Челябинской области. На нехватку специалистов пожаловались сотрудники фельдшерского пункта в поселке Маук Каслинского района. Причина - отсутствие благоустроенного жилья в поселке.

Президент отметил, что жильем должны заниматься региональные и местные власти. Он добавил, что федерация, со своей стороны, выплачивает "подъемные" - 500 тыс. руб. фельдшерам и 1 млн руб. врачам на селе.

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Врио мурманского губернатора после "прямой линии" Путина уволил заместителя

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Теги: андрей чибис, мурманская область, прямая линия



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