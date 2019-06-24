"Мы сделаем все для этого возможное". После поездки Патрушева на Южный Урал Минсельхоз РФ увеличит финансирование регионального АПК

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в рамках рабочего визита в Челябинск посетил Южно-Уральский государственный аграрный университет и птицефабрику "Равис", а также провел встречу с главой региона Алексеем Текслером, передает корреспондент Накануне.RU.

На двусторонней встрече глава Челябинской области рассказал об итогах проведенной посевной кампании и результатах в основных отраслях сельского хозяйства. Южный Урал занимает лидирующие позиции по производству макарон, мяса птицы, яиц, свинины и др. Общая поддержка агрокомплексу составляет более 4 млрд рублей.

"Традиционно считается, что наша область промышленная – это так. Но аграрно-промышленный комплекс является одним из приоритетных. У нас на селе живет 600 тысяч человек. Область действительно в сельскохозяйственном плане развита. Область развивается динамично в этой части: оказываем меры господдержки благодаря министерству сельского хозяйства", - отметил Алексей Текслер.

Дмитрий Патрушев сказал, что сельское хозяйство и АПК в регионе демонстрируют очень хорошие показатели. Челябинская область является главным зернопроизводящим регионом Уральского федерального округа и занимает первое место по поголовью крупного рогатого скота.

"В части государственной поддержки федерального бюджета, о которой мы с вами говорили, естественно, мы заинтересованы, чтобы она для области увеличивалась, мы сделаем все для этого возможное. Прекрасно понимаю, что вы можете оказывать дополнительные меры поддержки сельскохозяйственной отрасли из регионального бюджета, и мы это только приветствуем", - отметил он.

Основная задача, которая сейчас стоит перед регионом – увеличение экспорта сельхозпродукции. Дмитрий Патрушев напомнил, что Южный Урал является одним из приоритетных регионов в части выполнения майского указа по экспортному проекту в сфере сельского хозяйства.

"На регион возложено серьезное ожидание в части увеличения экспорта", – добавил он.

В рамках своего визита министр сельского хозяйства РФ и глава региона осмотрели птицефабрику "Равис", которая является крупнейшим агрохолдингом в Уральском федеральном округе. На предприятии в год производится 100 тыс. т. мяса птицы и по 2,5-3 тыс. т. говядины и свинины. С этого года "Равис" напрямую начнет поставлять свою продукцию в Китай.

"В этом году первые 2 тыс. тонн нашей продукции будет напрямую поставлено в Китай. Мы третьими в России зашли напрямую на китайский рынок, и мы просто поражены тем шквалом запросов, которые идут в наш адрес. Вслед за куриными лапками, мы готовим поставки локтевой части крыльев, а также поставлена задача по продвижению куриных субпродуктов, которые очень любят китайцы", - рассказал генеральный директор агрохолдинга "Равис" Андрей Косилов.

Также компания занимается производством молока. В 2018 году было произведено 23,5 тыс. т. молока. В этом году агрохолдингом принято решение о строительстве молочного завода.

"Это нам не приносит прибыли, скорее, наоборот формирует убытки, поэтому неделю назад на совете директоров было принято решение, что в этом году "Равис" начинает строить по самой современной технологии молочный завод производительностью 100 тонн в сутки. Объем инвестиций сопоставим с нашими возможностями, поэтому в течение года мы надеемся создать этот проект и предъявить его жителям. Сегодня на рынке укрепились очень сильные бренды. Простых побед для нас здесь никто не приготовил", - отметил Косилов.

Также Дмитрий Патрушев и Алексей Текслер посетили Южно-Уральский государственный аграрный университет, где высокие гости осмотрели учебные аудитории и лаборатории вуза.

Ректор вуза Виктор Литовченко рассказал, что в университете обучается 7,5 тыс. человек по 19 направлениям сельскохозяйственной подготовки.

"Ежегодно мы выпускаем больше тысячи специалистов в разных направлениях. Челябинская область в плане развития сельского хозяйства по многим направлениям лидирует. Если 20 лет назад мы считались, как металлургическая область, то сегодня и как сельскохозяйственная. Поэтому есть чем заниматься, есть кого готовить. Я думаю, что наши выпускники с теми задачами, которые перед ними будет ставить и руководство области, и руководство страны, должны справиться", - рассказал он.