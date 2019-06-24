Суд обязал свердловскую "Областную газету" вернуть в бюджет 3 млн

Свердловская "Областная газета" должна вернуть в бюджет региона 3 млн руб. Такое решение подтвердил суд.

Сегодня 17-ый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения отказ по иску "Областной газеты" (главный редактор - Дмитрий Полянин, на фото) к департаменту информационной политики Свердловской области. Редакция оспаривала возврат субсидии, выделенной из бюджета, в размере около 3 млн руб. Дело в том, что при проверке исполнения госзадания был сделан вывод о его выполнении в меньшем объеме, чем предусмотрено договором.

Напомним, 11 июня в "Областной газете" прошли "плановые" обыски. Известно, что проверку документов в "Областной газете" инициировал департамент информационной политики региона.