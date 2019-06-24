Количество бюджетных мест нужно увеличить, - глава комитета Госдумы по образованию

Количество бюджетных мест в российских вузах не сократится, если изменить формулу закона об образовании – привести контрольные цифры приема в соответствие числу выпускников школ, считает председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов. Информацию о грядущем сокращении бюджетных мест депутат прокомментировал на своей странице на "Фейсбуке", передает корреспондент Накануне.RU.

"На самом деле, количество бюджетных мест не сократится. Чтобы этого не произошло, необходимо изменить формулу закона об образовании, по которой на 10 тыс. молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах. Сейчас демография меняется, начало расти количество выпускников школ. Поэтому и цифру 800 нужно увеличить. Что и будет сделано. России нужно больше образованных людей, а не меньше", - написал Вячеслав Никонов.

Напомним, "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщили о сокращении числа бюджетных мест в российских вузах на 17% к 2024 г. по сравнению с 2019 г. При этом абитуриентов, напротив, станет больше на 15%, поэтому шансы получить высшее образование за счет государства значительно уменьшатся.

В докладе представлен прогноз суммарной численности выпускников школ и иностранных абитуриентов и контрольных цифр приема на бюджетные места по годам до 2024-го. Из него следует, что последний показатель к 2019-му снизился до 518,4 тыс. До 2024 г. прогнозируется его дальнейшее снижение до 432,4 тыс. бюджетных мест.

Число же выпускников школ и иностранных абитуриентов, напротив, будет планомерно расти примерно на 2–5% в год, говорится в докладе. В 2019-м их будет 713,8 тыс. человек, а к 2024 г. — уже 823,8 тыс. Таким образом, конкурс на "бюджет" в среднем может составить 1,9 человека на место вместо нынешних 1,4.