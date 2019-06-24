На Южном Урале пассажирский поезд насмерть сбил 17-летнюю девушку

В Бутаках Челябинской области пассажирский поезд переехал 17-летнюю девушку.

Несовершеннолетняя находилась в колее пути, машинист несколько раз подавал сигналы и применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

Трагедия произошла вечером 21 июня. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, следователи ищут очевидцев ЧП.