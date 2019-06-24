Китайские экономисты выяснили, что приведет Россию к финансовому кризису

Китайские экономисты рассказали, что может привести Россию к финансовому кризису.

Исследование провели сотрудники Университета Хэнаня в КНР: на примере России эксперты показали зависимость между углублением расслоения общества и кредитованием граждан в странах с крупными экономиками. Авторы выбрали РФ из-за быстрого расслоения социума после распада СССР и особенностей налоговой системы, кормящейся одними и теми же поступлениями во всех регионах, а также системы перераспределения.

Как установили исследователи, рост степени расслоения на 0,01% означает прирост доли кредитования в ВРП региона на 0,25%. В итоге, по мнению специалистов, рост неравенства и распространение недорогих кредитов создают опасности для стабильности РФ в финансовой сфере, и все это может привести к кризису в данной области.

Также китайские эксперты указали на высокую финансовую уязвимость России. Среди причин они выделили популистскую макроэкономическую политику, неэффективное управление, зависимость экономики от топливного экспорта и структурные проблемы в ней, пишет Infox.ru со ссылкой на "Коммерсант".

Напомним, ранее стало известно, что в России существенно выросли долги по ипотеке.