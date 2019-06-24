ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Чечне
Международная террористическая организация "Исламское государство"* (запрещена в России и некоторых других странах - прим.) взяла на себя ответственность за нападение на сотрудников ДПС в Грозном, об этом пишет SITE Intelligence Group.
24 июня уроженец Чечни 1996 года рождения напал с ножом на полицейского в тот момент, когда его автомобиль остановили для проверки документов сотрудники ГИБДД.
Находящийся неподалеку сотрудник Росгвардии поразил злоумышленника из оружия и получил ранение.
Оба полицейских сейчас находятся в больнице, нападавшего ликвидировали.
Все произошло возле резиденции президента Чечни Рамзана Кадырова.