21 Октября 2020
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Телеграм, Telegram (2018) | Фото: Накануне.RU

Telegram добавил возможность передавать права на каналы

Telegram выпустил новое обновление для мессенджера. Одной из новых возможностей стала передача прав на группу или канал другому администратору.

Сделать это можно будет лишь в случае, если передающий пользователь включит двухэтапную верификацию за семь дней до совершения действия.

Кроме того, он должен будет войти в мессенджер с текущего устройства за 24 часа до момента передачи прав.

По словам разработчиков, нововведение будет полезно при смене работы или при нежелании человека заниматься дальнейшим развитием.

Ранее сообщалось, что у мессенджера Telegram появится новая функция – геочат. В таких чатах смогут общаться пользователи, находящиеся в одной или близлежащих локациях и имеющих схожие интересы, говорится в сообщении компании.

Свой геочат можно будет создать с помощью указания тематики, своего местоположения и радиуса, в котором есть желание задействовать пользователя – от 100 метров до шести километров.

Новая функция появится после обновления приложения на Android, iOS и десктопных платформах.

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Telegram добавил возможность передавать права на каналы

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Теги: Telegram, каналы



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