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Армия и ВПК В бывшем СССР
взрыв на территории воинской части на юге Казахстана (2019) | Фото: news-front.info

Из-за взрывов в Арыси введен режим ЧС. Развернуты госпитали на 100 коек, работает 30 карет "скорой"

В городе Арысь, около которого взорвался военный арсенал, объявлен режим ЧС, развернут совместный штаб правоохранительных органов и военных. Об этом сообщается на сайте акимата Туркменской области.

Горожане эвакуированы в три лагеря, расположенные около поворота Акдала, 41 разъезда и водозабора. Эвакуация ведется военными машинами, камазами, машинами спецотряда. Социальные объекты - детей и больницы - эвакуируют полицейские.

Развернуты дополнительные госпитали на 100 мест, работают 30 карет скорой медицинской помощи.

"Отметим, что опасности от водохранилища Боген нет, ситуацию взяли под контроль соответствующие специалисты", - без пояснений отметили в пресс-службе акимата.

Напомним, ранее стало известно об эвакуации населения города. Местные жители опасаются, что масштаб бедствия замалчивается. Минобороны направило комиссию для изучения обстоятельств ЧП.

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Из-за взрывов в Арыси введен режим ЧС. Развернуты госпитали на 100 коек, работает 30 карет "скорой"

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Теги: взрыв в воинской части, арысь, арсенал, чс



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