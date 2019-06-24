21 Октября 2020
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Политика Свердловская область
церемония вручения удостоверений об избрании депутатов городской думы, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Экс-глава избиркома Екатеринбурга Илья Захаров приступил к работе руководителя аппарата администрации города

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил экс-главу избиркома Илью Захарова на должность руководителя аппарата администрации города. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

К исполнению обязанностей Захаров приступил с сегодняшнего дня, 24 июня. На должности руководителя аппарата ему предстоит координировать работу органов администрации Екатеринбурга, отвечать за взаимодействие с Екатеринбургской городской думой, Счетной палатой города и муниципальной избирательной комиссией.

Обсуждение строительства храма святой Екатерины в мэрии города(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, недавно Илья Захаров ушел в отставку с поста главы избиркома Екатеринбурга. Исполнять его обязанности будет заместитель председателя Руслан Дворецкий.

Ранее аппаратом мэрии руководил Владимир Тунгусов. В 2016 году, когда Тунгусов стал вице-губернатором Свердловской области, должность была упразднена, а с приходом нового мэра Александра Высокинского восстановлена - в перечне должностей муниципальной службы она появилась в марте этого года.

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Экс-глава избиркома Екатеринбурга Илья Захаров приступил к работе руководителя аппарата администрации города

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Теги: Захаров, мэрия, Екатеринбург



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