Экс-глава избиркома Екатеринбурга Илья Захаров приступил к работе руководителя аппарата администрации города

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил экс-главу избиркома Илью Захарова на должность руководителя аппарата администрации города. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

К исполнению обязанностей Захаров приступил с сегодняшнего дня, 24 июня. На должности руководителя аппарата ему предстоит координировать работу органов администрации Екатеринбурга, отвечать за взаимодействие с Екатеринбургской городской думой, Счетной палатой города и муниципальной избирательной комиссией.

Напомним, недавно Илья Захаров ушел в отставку с поста главы избиркома Екатеринбурга. Исполнять его обязанности будет заместитель председателя Руслан Дворецкий.

Ранее аппаратом мэрии руководил Владимир Тунгусов. В 2016 году, когда Тунгусов стал вице-губернатором Свердловской области, должность была упразднена, а с приходом нового мэра Александра Высокинского восстановлена - в перечне должностей муниципальной службы она появилась в марте этого года.