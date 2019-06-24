В Тюменской области коровы дают рекордные тысячу тонн молока в сутки

Тюменская область достигла рекордного для себя показателя производства молока – 1 тыс. т в сутки. Среди "стахановцев" – бурёнки из Ярковского района, сообщили Накануне.RU в региональном департаменте агропромышленного комплекса.

В Ярковском районе местными знаменитостями стали коровы голштино-фризская породы, "работающие" в агрофирме "Междуречье" Зорька, Паула и Kasser. В сутки они дают более 50 кг молока. "Коллеги" Зорьки по рекордам дают в сутки по 51 кг молока.

Всего же по предприятию суточный удой составляет 50 т. Поголовье – 2 тыс. голов. Удой на фуражную корову за 2018 г. составил более 9 тыс. кг, а валовое производство молока за тот же период – 17 тыс. т. Высоких показателей удаётся достичь благодаря грамотному подбору рациона кормления, качественным кормам, применению современных технологий содержания и доения животных.

Напомним, в прошлом году в Тюменской области прошла масштабная выставка-презентация предприятий агропромышленного комплекса "Золотая осень". Её участниками стали более 70 местных предприятий из Тюменского, Юргинского, Омутинского, Ишимского, Заводоуковского, Голышмановского, Тобольского и других муниципальных районов области. Причем свои продукты представили не только крупные предприятия, но и частные, семейные компании. С достижениями тюменских сельхозпредприятий ознакомился губернатор Александр Моор. Во время торжественного открытия выставки он подчеркнул, что "Золотая осень" является знаковым событием как для предприятий пищевой переработки, так и для жителей региона.