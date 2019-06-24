Хлорно-нефтяное обострение. Вопросы без ответов.

Ситуация с загрязнением нефти, которая прокачивается по нефтепроводу «Дружба», еще недавно казалась разрешенной. Однако, накануне концерн PERN, который управляет польским участком «Дружбы», временно приостановил прокачку нефти по трубе.

Причина в том ,что на участке между Белоруссией и Польшей на приемно-пропускном пункте «Адамова застава» (через него нефть поступает в Польшу) в ходе анализа было зафиксировано загрязнение нефти хлорсодержащей органикой. 19 июня отобранная проба показала содержание хлорорганики в 60 ppm (частиц на один миллион), при этом, согласно нормативам, этот показатель не должен превышать 10 ppm.

Учитывая ситуацию с предыдущими загрязнениями нефтепровода, информация о выявленном превышении норм в прокачиваемой нефти, не могла не вызвать резонанс. «Как это могло случиться в ситуации тотального контроля, когда пробы на качество сырья берутся «Транснефтью» чуть ли не в ежесекундном режиме и нефтетранспортная монополия не могла не знать об этом «подарке» польским друзьям?», - задается вопросом Олег Бондаренко, глава Фонда прогрессивной политики.

В «Транснефти» полагают, что в последнем инциденте виновны белорусские коллеги. По данным корпорации, на перекачивающей станции «Кобрин» произошло автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей, которое и привело к росту концентрации соединений хлора в прокачиваемой нефти. Так ли это - станет ясно по факту выяснения всех обстоятельств. Но специалисты тут же вспомнили о том, что «Транснефть» делала заявления, что рассчитывает на то, что в Польше будут созданы специальные центры для смешения загрязненной нефти с чистой (так называемые «хлорные банки») для компаудирования.

Умные термины для большинства общества, конечно, звучат весомо. Но профессионалы утверждают, что для «Транснефти» это самое компаудирование, по сути, процесс, который является источником возможного извлечения неподконтрольной прибыли.

"Ситуация с «Дружбой» – прямой результат компаундирования, - утверждает Олег Бондаренко, - При этом публично объявляется, что единственным средством устранения результатов компаундирования является, представьте себе, компаундирование. Мастерство «Транснефти» в том, что, попав в скандальную ситуацию, она технично и последовательно превращает ее в источник извлечения дополнительной выгоды для себя". По словам эксперта, суть проста - когда загрязненная нефть будет смешана с чистой и отправлена потребителям, доходы от неожиданно выросшего объема экспорта поступят прямиком на счета «Транснефти».

Если вспомнить о том, что почти за два месяца, прошедших со дня выявления в «Дружбе» «грязной» нефти, пока нет официальной информации - куда и как утилизирована та самая грязная нефть, то вопросов к деятельности нефтяного транспортировщика становится еще больше.

После международного резонанса, который последовал вслед за выявлением загрязнения нефтепровода "Дружба", "Транснефть" организовала пресс-тур журналистов на объекты «Черномортранснефти», «дочки» Транснефти». Понятно, что возможность побывать на объектах и задать острые вопросы, журналисты использовали.

В частности, журналист немецкого издания Deutsche Welle обратил внимание на несостыковки в информации. Первоначально предполагалось, что «Транснефть» «грязную» нефть откачает в Новороссийск, а поставки чистой восстановит с начала июня. «Мы приняли 80 тыс. тонн «грязной» нефти, и все», – сообщил Александр Зленко, генеральный директор «Черномортранснефти». Вице - президент «Транснефти» Сергей Андронов добавил :"В июне будет еще около 35 тыс. тонн. На июль пока не планировали". И вот Deutsche Welle указывает на противоречие в данных «Транснефти» и концерна «Белнефтехим». Немецкие журналисты пишут: "9 июня концерн «Белнефтехим» сообщил, что уже вернул в РФ более 450 тысяч тонн грязной нефти, а 11 июня уточнил в пресс-релизе, что в настоящее время в трубопроводе и резервуарах на территории страны остается около 760 тыс. тонн загрязненной нефти из первоначальных 1,3 млн тонн"». Таким образом, из Беларуси на территорию России уже вытеснены реверсом порядка полумиллиона тонн грязной нефти, еще 760 тысяч поступят в течение лета. В то же время Новороссийск примет до конца июня в общей сложности 115 тысяч тонн. А оставшийся миллион с лишним тонн?». Пока вопрос остается без ответа.

На самом деле таких безответных пока вопросов много. Чуть ли не важнейший - а какие меры приняты и будут приняты для того, чтобы не допустить в дальнейшем повторения "загрязнительной" ситуации.

"Мы знаем, что «Транснефть» перешла на ежедневный мониторинг качества нефти вместо ежедекадного, как это было раньше. Мы слышали также предложение «Транснефти» передать ей на баланс корпоративные пункты сдачи нефти. Бесплатно или «Транснефть» готова их выкупить? И как при таком раскладе должны вести себя добывающие компании, следует ли им по-прежнему проверять качество своей нефти? Вот ключевые вопросы, ответы на которые нефтетранспортная монополия пока нам не дает", — утверждает президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН Александр Дынкин.

Вопрос о возмещении убытков также пока остается открытым - а ведь компенсации потребителям могут превысить 1 млрд долларов. Эксперт Олег Бондаренко говорит, что «Транснефть» предлагает ввести так называемый универсальный дисконт в размере 15%. Но устроит ли такой вариант все пострадавшие стороны?

Резонансная история с загрязнением нефтепровода подняла в повестку и еще один вопрос - о необходимости создания банка качества нефти. Вообще-то тема обсуждалась уже не раз, но банк так и не сформирован на сегодняшний день. Часть экспертов высказывают подозрения, что тут все опять упирается в то самое компаудирование. Ведь оно может служить источником "серой" прибыли для «Транснефти». А, если это так, то вряд ли транспортная монополия заинтересована в том, чтобы такой банк появился в России.

В этой ситуации не удивительно, что европейские контрагенты российских нефтяных компаний уже задаваются вопросом - сумеет ли «Транснефть» кропотливо контролировать качество нефти, которая является продуктом компаундирования «грязного» и чистого сырья, на протяжении ближайших двух-трех лет? Срок в два-три года в интервью агентству ТАСС обозначил , в частности, руководитель Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов при условии, что объем загрязнения не превысил 3 млн тонн.

Еще один вопрос тоже далеко не праздный возник по итогам "загрязнительной истории". Пока не понятно - какова на данный момент реальная загрузка «Дружбы»?

"Есть основания полагать, что функционирует только одна из четырех ниток «Дружбы». Конечно, восстановление прокачки по одной ветке — факт позитивный, но потребителям этого явно недостаточно, их убытки продолжают расти. Поэтому хотелось бы знать конкретный график ввода всех четырех ниток трубопровода и — что не менее важно — хотя бы предварительные причины происшествия", — говорит Александр Дынкин.