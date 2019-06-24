21 Октября 2020
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Общество За рубежом
Меган Маркл (2019) | Фото:instagram.com/beyonce

Ювелирную коллекцию Меган Маркл оценили 600 тысяч фунтов – больше, чем у Кейт Миддлтон и принцессы Дианы

37-летняя герцогиня Сассекская, она же голливудская актриса Меган Маркл, похоже, может стать главной транжирой в британской королевской семье. The Daily Mail посчитала, что за последние 18 месяцев жена внука королевы "выгуляла" ювелирных украшений на 600 тыс. фунтов стерлингов (около 48 млн руб.): всего 91 предмет, в том числе семь ожерелий, 23 браслета, 26 колец и 35 пар сережек.

Можно было бы предположить, что какие-то украшения она "берет поносить", как это часто делают знаменитости, но в семье британского монарха такое не принято.  

Впрочем, часть украшений Меган действительно досталась бесплатно: как и Кейт Миддлтон, она носит драгоценности из королевской коллекции (правда, Елизавета II не слишком балует невестку), а также из наследства своей покойной свекрови, принцессы Дианы Уэльской.

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Последний светский выход Меган (он же первый после рождения первенца) был озарен блеском ее нового кольца, украшенного бесцветными алмазами. Предположительно, это работа личного ювелира королевы Гарри Коллинза, и оценивают ее примерно в 4350 фунтов (около 350 тыс. руб.). Вероятно, кольцо Меган подарил супруг на первую годовщину свадьбы.

Интересно, что коллекция Меган уже дороже, чем у Кейт Миддлтон, будущей королевы-консорта Великобритании (около 60 предметов на сумму примерно в 300 тыс. фунтов, вклчая знаменитое помолвочное кольцо с сапфиром, принадлежавшее принцессе Диане). Да и саму Диану Меган уже тоже обошла.

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Ювелирную коллекцию Меган Маркл оценили 600 тысяч фунтов – больше, чем у Кейт Миддлтон и принцессы Дианы

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