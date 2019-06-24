Ювелирную коллекцию Меган Маркл оценили 600 тысяч фунтов – больше, чем у Кейт Миддлтон и принцессы Дианы

37-летняя герцогиня Сассекская, она же голливудская актриса Меган Маркл, похоже, может стать главной транжирой в британской королевской семье. The Daily Mail посчитала, что за последние 18 месяцев жена внука королевы "выгуляла" ювелирных украшений на 600 тыс. фунтов стерлингов (около 48 млн руб.): всего 91 предмет, в том числе семь ожерелий, 23 браслета, 26 колец и 35 пар сережек.

Можно было бы предположить, что какие-то украшения она "берет поносить", как это часто делают знаменитости, но в семье британского монарха такое не принято.

Впрочем, часть украшений Меган действительно досталась бесплатно: как и Кейт Миддлтон, она носит драгоценности из королевской коллекции (правда, Елизавета II не слишком балует невестку), а также из наследства своей покойной свекрови, принцессы Дианы Уэльской.

Последний светский выход Меган (он же первый после рождения первенца) был озарен блеском ее нового кольца, украшенного бесцветными алмазами. Предположительно, это работа личного ювелира королевы Гарри Коллинза, и оценивают ее примерно в 4350 фунтов (около 350 тыс. руб.). Вероятно, кольцо Меган подарил супруг на первую годовщину свадьбы.

Интересно, что коллекция Меган уже дороже, чем у Кейт Миддлтон, будущей королевы-консорта Великобритании (около 60 предметов на сумму примерно в 300 тыс. фунтов, вклчая знаменитое помолвочное кольцо с сапфиром, принадлежавшее принцессе Диане). Да и саму Диану Меган уже тоже обошла.