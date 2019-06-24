Минобороны Казахстана направило комиссию во взорвавшийся арсенал

Министерство обороны Казахстана направило комиссию для изучения обстоятельств взрыва в арсенале около города Арысь. Об этом сообщается на сайте министерства.

По данным пресс-службы ведомства, на одном из арсеналов вооруженных сил республики, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшие разрывы части боеприпасов. На данный момент жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Руководством министерства обороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия, силами личного состава вооруженных сил организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий.

Напомним, ранее стало известно об эвакуации населения города. Местные жители опасаются, что масштаб бедствия замалчивается.