21 Октября 2020
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Арысь, машины, жители, эвакуация (2019) | Фото:YouTube

Минобороны Казахстана направило комиссию во взорвавшийся арсенал

Министерство обороны Казахстана направило комиссию для изучения обстоятельств взрыва в арсенале около города Арысь. Об этом сообщается на сайте министерства.

По данным пресс-службы ведомства, на одном из арсеналов вооруженных сил республики, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшие разрывы части боеприпасов. На данный момент жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Руководством министерства обороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия, силами личного состава вооруженных сил организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий.

Напомним, ранее стало известно об эвакуации населения города. Местные жители опасаются, что масштаб бедствия замалчивается.

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Минобороны Казахстана направило комиссию во взорвавшийся арсенал

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Теги: взрыв в воинской части, арысь, арсенал, комиссия минобороны



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