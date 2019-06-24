На Среднем Урале поезд из Москвы насмерть сбил 18-летнюю девушку

На Среднем Урале погибла девушка. Ее сбил поезд.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, все случилось поздно вечером 23 июня на 1614-м километре 9-го пикета перегона "Ревда - Решеты". Пассажирским поездом "Москва - Новокузнецк" была смертельно травмирована 18-летняя девушка.

По предварительным данным, пострадавшая находилась в колее пути, по которому двигался состав: машинист, заметив человека, подал сигнал и применил экстренное торможение, но девушка на это не отреагировала. Избежать наезда не удалось, от полученных множественных травм она скончалась на месте.

Транспортные следователи уже провели осмотр места ЧП. Также опрошены близкие родственники погибшей и работники локомотивной бригады. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.