21 Октября 2020
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Экономика В России
банк Открытие, отделение (2017) | Фото: pravdoryb.info

Сотрудникам крупных банков запретили фотографировать экраны компьютеров

Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.

Как сообщает РБК, ограничения зафиксированы в нормативных документах или в трудовых договорах. Речь идет, в частности, о банках "ФК Открытие", ВТБ, "Юникредит".

Запрет объясняют тем, что сотрудники нередко фотографируют личные данные клиентов, чтобы затем продать их на черном рынке. По информации издания, цена на персональные данные может варьироваться от 800 до восьми тысяч рублей.

Недавно данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе. Речь идет о утечке персональных данных 900 тысяч человек,.

В базе данных оказалась персональная информация 55 тысяч человек, в том числе 500 сотрудников МВД и 40 сотрудников ФСБ.

Отмечалось, что осенью 2014 года в Альфа-банке происходило массовое увольнение регионального IT-отдела. Данные могли утечь тогда, а позже база долгое время распространялась на черном рынке.

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Сотрудникам крупных банков запретили фотографировать экраны компьютеров

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Теги: банки, сотрудники, мониторы



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